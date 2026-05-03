「夢の国？ 違う違う」風間俊介の“訂正したいこと”に「わぁぁぁ気をつけます〜」「承知しました！」の声
俳優の風間俊介さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“訂正したいけど言えない”ことを明かしました。
【写真】風間俊介の“訂正したいけど言えない”こと
この投稿にコメントでは「すみません。次回から気をつけます！」「もちろん‼ 承知しております！」「キングダムですね、承知しました！」「だから『チケット』とは呼ばず『パスポート』なのです。あそこ国だから」「信頼と実績」「これからは想いを込めてしっかり言わせて頂きます！」「わぁぁぁ私も昔使ったことがあるかもしれないので気をつけます〜」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】風間俊介の“訂正したいけど言えない”こと
「すみません。次回から気をつけます！」風間さんは「訂正したいけど、言うと面倒臭がられると思って言わない事があります。ここで消化させてさせて貰いますね」と切り出し、「夢の国？ 違う違う。夢と魔法の王国だよ。あそこは、キングダムだよ。ありがとうございました」とポスト。
オタク目線でナビゲートする公式動画も芸能界屈指のディズニー好きとして知られる風間さん。たびたびテレビ番組のディズニーリゾート特集に出演するほか、テーマパークの魅力を独自の視点で紹介するガイドブックの特別編集協力など、多彩に活躍しています。ディズニー・スタジオ公式YouTubeチャンネルでは、音楽プロデューサーで作曲家の浅倉大介さんとカリフォルニア ディズニーランド・リゾートをオタク目線でナビゲートする動画も。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)