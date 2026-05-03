◇高校野球春季福井大会決勝 敦賀気比8―2福井商（2026年5月3日 セーレン・ドリームスタジアム）

高校野球の春季福井大会は3日に決勝が行われ、敦賀気比が福井商を8―2で下して2年連続12度目の優勝を決めた。

「5番・捕手」でプロ注目の村雲脩吾（3年）が、左腕2人でつないだ継投策を2失点にまとめる好リードで導いた。

「（先発投手の）辻は（4番打者として）打撃の負担もあり、しんどい部分があったと思う。自分が頭脳的な役割を果たし、うまくリードしたいと思っていました。中継ぎにもいい投手がいることは、うちのチームの強みで。まずは全イニング、辻の良さを引き出そうと思っていました」

昨年は2桁背番号を背負って春夏連続で甲子園出場。遠投90メートル、二塁送球最速1秒8台を誇る強肩捕手で、「配球やインサイドワークにも自信がある」と捕手としての細かな技術も秀でている。

昨年2月に右肘手術を受けたことが転機となる。キャッチボールすらできない日々を経験したことで「もし、少しでもプロ入りのチャンスがあるなら逃したくない。その世界に飛び込み、ぶつかっていきたい」と今秋のドラフト指名を目指すようになった。

相手は最速146キロ右腕の西田陽紀（3年）が先発する好カードとあって、球場ではNPBスカウトが視察。「プロを目指して頑張りたい」と今秋のプロ志望届提出を見据えた。

◇村雲 脩吾（むらくも・しゅうご）2008年（平20）8月6日生まれ、京都市出身の17歳。小3から洛北フェニックスで野球を始め、小5から北白川ベアーズ、中学では京都嵯峨野ボーイズに所属。敦賀気比では1年春から背番号20でベンチ入りし、甲子園には2年春夏の2度出場。50メートル走6秒2、遠投95メートル。1メートル78、72キロ。右投げ右打ち。