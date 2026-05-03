双子座・女性の運勢

物ごとに対する積極性と意志が備わった非常にパワフルなとき。それを支える前向きな人間関係もそばにあり、人と協力し合うなかで、これまではなかなか目指せなかった領域まで思いが広がっていくかもしれません。ただ難しいのは、新しい方向に強く惹かれる双子座に対し、何か大きな恩恵がもたらされそうなのもいまであること。それ自体は非常にありがたいけれど、結果的に「こんなによい状態だから、挑戦なんて不要では？」みたいな位置づけになり、双子座の葛藤のきっかけになる点かな。結論から言えば、人の思いは時に矛盾します。そこに悩まないで。たぶんあなたは挑戦を選びます…でも、もらうものはもらいましょう！

双子座・男性の運勢

自分自身のなかにある前向きさ、挑戦していくことへの意欲は本物なのに、身近な恩恵、居心地のよさなどを受け、葛藤を感じやすいタイミングかもしれません。現在、非常に信頼でき、思いを共有できる対人関係からも支えられ、双子座は自分を大きな挑戦に駆り立てることができています。それは楽しく、すでに手ごたえもあるでしょうが、同時にいまは、たとえば金銭面や状況のなかの居心地なども、とてもありがたい状況のよう。それを実感してしまうと、挑戦自体の必要性が揺らぐこともあるのでは。パワフルなのにモヤモヤする時ですが、まずはそれで自分を責めないように。物ごとはできるだけ、長いスパンで見ましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ