獅子座・女性の運勢

社会面では活躍できる局面が多く、自分自身への肯定感を高められるタイミングでしょう。ただ、それ自体はいいものの、本来の獅子座は周囲のパワフルな人たちから強い影響を受け、新しい自分を見つけていくための挑戦に対し真剣なのかもしれません。仕事が忙しくなるとそちらに集中しにくいし、現状がうまく回ると信念も鈍りがちに。あいだに挟まれ、モヤモヤするいまになりがちです。ストレスも強めですが、いまはどちらかだけを選ぶのは難しい時期でしょう。気持ちを切り替え、そのとき集中すべき部分を見極めて行動を。ただ「とりあえずいまのままでいいか…」に流される形では進まないように。

獅子座・男性の運勢

新しい自分を見つけ、確立していきたい。そんな強い挑戦心を抱き行動を起こしたがっている獅子座です。それをサポートし、同時に強い刺激を与えてくれる人たちにも囲まれていそう。まさに「本気を出せる」ときですが、ただ現在は社会運も非常に好調で忙しく、なかなか自分の思うことだけに集中しきれないかも。またそこで得られる恩恵も多いため、「このままでもいいのかも…？」とストイックになりきれない一面もあります。葛藤の強いときですが、とりあえずいまは頭の切り替えが大事。いま目の前の状況に集中すべきですが、ゆるい方には流され過ぎないように。たぶんそれでは満足しきれません。

占い：アストロカウンセラー・まーさ