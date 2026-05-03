乙女座・女性の運勢

社会面を中心に、これまでの自分を越える新しい挑戦を強力にうながされている現在の乙女座。その自覚もあり、実際に成果も出せてきているでしょう。「自分にはこんな一面もあったのか」と思える経験もしていそうです。が、難しいのは、いまは「でも私は私らしくいたい」という思いもとても強そうなこと。「新しくなる、変わる」＝「自分らしくない」と感じるかは人によりますが、いまは周囲にこれまでの乙女座を支持する人も多く「いままでのままでもいいじゃない！」という本音もどこかにあるのかも。見た目にはうまくいっているもののお、葛藤の強いときです。その場その場で頭を切り替え、考えていってほしいですが、「人の意見を聞きすぎると混乱が増す」。これはあるかな。

乙女座・男性の運勢

新しい自分を引き出して、より大きく挑戦していきたいのか。それとも現状の自分を肯定し、楽しんでいきたいのか。その難しい思いのあいだで葛藤しそうなとき。流れは強く挑戦をうながし、特に社会面では過去の自分が想像もできなかったような新展開がすでに起こっているのでは。具体的な手ごたえもあり、実際に意欲的でしょう。が、同時に「そんなに頑張る必要ある？」という意見に流されやすい面もあるのは、本当なのかも。いま親しくなる相手はそういう意見を乙女座に向けてきそうです。どちらも大事な思いなので、まずはその時々で頭を切り替えて。一定ののちに、おそらく結論はおのずとまとまりますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ