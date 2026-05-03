天秤座・女性の運勢

現在、物の見方、考え方が大きく変わり始めている天秤座。結果、視野は確実に広がり、いままでとはまったく違うものに興味を持ち始めているかもしれません。そんな天秤座の大きな前進にはパートナーや親友など、大事な人の存在も大きな意味を持っているよう。互いに刺激を与えながら、世界を切り開いていっている感じかな。が、同時にいまは社会面でもかなり恵まれています。過去のスキルを活かせる状況も多く、出番も多いようで、それ自体は嬉しいことですが、「忙しくて、本当にやりたいことがやりにくい」を生み出しているのかも。また仕事上で会う人たちは「別にいまのままでいいじゃない」と言いがちです。葛藤を生みやすいタイミングですが、人の声を聴きすぎないで。判断のときは、追ってやってきますから。

天秤座・男性の運勢

突き動かされるように、新しい方向へ自分を進ませる力が働いています。今後、天秤座の視野、発想は大きく広がり、以前なら考えもしなかった方向へ挑戦を仕掛けるでしょう。その意欲にはパートナーや親友を筆頭とした大事な人たちもかかわっており、タッグを組んで道を切り開くのでは。ただ、現段階では社会面も非常に好調で、天秤座の能力や経験を重用する雰囲気があります。周囲は好意的で「いつまでもこのままでいてほしい」というムードなのかも。自分のやる気に水を差され、迷いが生じやすいときですが、心が決まる時期は今後来ます。人の言葉は受け止めつつも、バランスよくいましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ