蠍座・女性の運勢

パートナーや親友を筆頭とした自分の大事な人との関係は良好で、そこから前向きな未来を考えやすい現在。ただ同時に、いまの蠍座を取り巻く状況は加速度的に変化してきています。仕事の状況も日常の環境も、蠍座に新たな成長と挑戦をうながす流れにあるのでは。蠍座自身、それ自体には積極的で、すでに「挑む姿勢を見せることで、得られるものも確実にある」と理解していそうです。が、どうしてもストイックさを求められるいまの状況に対してやや反発したい気持ちもあるのでしょう。自分はどうすべきか、迷いやすいいまですが、現状はありのままでもいいのかも。ただ人生に正解は複数あります。あらゆる可能性に対し、心は閉ざさずにいてください。

蠍座・男性の運勢

自分が進むべき道筋について、迷いや葛藤が生まれやすい現在です。いまはパートナーや親友など、大事な人との関係は非常に良好で、一緒に楽しい未来を模索できるタイミングでしょう。が、同時にいまの蠍座は自分が社会面を中心に大きな転機にいることも自覚しているよう。またそのなかで、自分が思いがけない自分を発揮できる喜びや手ごたえも、すでにつかんでいるのでは。楽しい時間と大きな挑戦は現状両立しにくく思えそうですが、いまそれぞれに感じるものは、今後少しずつ変化していきます。まず楽しむのはありでしょう。ただ、挑戦も喜び多く重要なものですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ