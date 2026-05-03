山羊座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な人たちとのよい関係に支えられ、楽しい時間が過ごせていそうな現在の山羊座。充実しやすいタイミングです。が、同時にいまの山羊座は社会面を中心に日常生活が大きく変化していく時期に入っており、予想外の展開に戸惑いながらも、変化の必要性や可能性を強く実感してもいるのでは。意欲的に変わりたい気持ちと、いまを楽しみたい思い。両方にかられ、葛藤を抱えやすいでしょう。特に大事な相手とは、時に「見えているものが違う」と感じるかも。消化するのが難しい時期ですが、まずは日々頭を切り替え、自分の複数の本音を知るのが大事かな。

山羊座・男性の運勢

「これからの自分に必要なもの」について考え、葛藤しやすいいまです。パートナーや親友を筆頭に、大事な相手とは楽しい時間が過ごせるタイミング。また同時に、身近な状況が大きく変わってきているのも、実感できていそう。それは主に仕事面や日常生活の部分ですが、そこに対する挑戦意欲も今後は重要になります。ただ、必ずしもパートナーはその思いを理解せず、「共有できることと、できないことがある」と悟るでしょう。自分のありように悩みそうな時期ですが、まずは楽しさを十分に甘受して。そのうえで順に必要なことに対処し、自分の本音を見つけていきましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ