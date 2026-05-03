水瓶座・女性の運勢

情熱のままに、意欲のままに…思いきり行動してみたい欲求が一段と高まっています。「自分にはそれが必要だ」と直感しているともいえるかな。実際、そういった行動で大きなひらめきをつかむこともありえる時なのですが、難しいのは、いま社会面＆プライベートが安泰で、水瓶座の単独行動をなかなか許さなそう…という点かも。仕事面では評価されやすく、家族関係も円満そうです。ただ「だからといって挑戦しなくていいということはない」と水瓶座は感じているでしょう。周囲には理解者が少なそうですが、それでも確実にいます。ただ状況を見、バランスをとる必要はありそうですね。

水瓶座・男性の運勢

思いきった挑戦を通じて自分を変えていきたい。そんな強い意欲とひらめきに突き動かされていそうな現在の水瓶座。それは重要で、ぜひそうあるべきです。が、同時にいまは穏やかで安定したプライベートと社会運にも恵まれるときで、そこで楽しい時間も過ごせるはず。とすると結果的に、「自分の意欲のままに、思いきり突っ走る」はなかなか難しいのでは。挑戦に対しても、あまり身近な人からは理解が得られないかもしれません。が、基本は自分の直感を信じて大丈夫です。同時にいま得られる恩恵も、しっかり受け取ってください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ