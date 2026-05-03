魚座・女性の運勢

楽しい出会いや出来事に恵まれ、日常のなかで肯定感を得やすい好調な時期です。日々が充実する面ではいいのですが、現在の魚座は社会面を中心に大きな転機にあり、これまでの自分の日常を変えていこうという意欲も強く持っているのでは。実際に行動を起こし、手ごたえを感じている面もあるでしょう。が、いま新たにやってくるものは、魚座の現状の頑張りをあまり理解できないよう。時にダイレクトに否定され、苛立つこともありえます。これは価値観の違いです。当てはまるときは相手との距離感を改め、自分の本心を探るきっかけとしてください。

魚座・男性の運勢

「自分は自分を成長させる必要がある」。そんな強い直感に支えられ、主に社会面を中心に変化を受け入れ挑戦していこうとしている魚座です。その意欲は本物で、すでに一定の手ごたえも獲得しているでしょう。が、現在は楽しい出会いや展開が身近に多く、そこからもおおいに癒されているよう。元気になれるのでOKですが、そこに慣れると当初のストイックさが薄れ、頑張りにくくなる側面があるのでは。特にいま新たに出会う相手は、魚座の内なる意欲を否定しがちな面も。単に価値観が違うだけですが、時に強くいらだつこともありえます。人は人、親しくなれる面があってもそういうことはあります。

占い：アストロカウンセラー・まーさ