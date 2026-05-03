◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）

今季の対DeNA戦は7戦全勝としているヤクルト。同一カード3戦目のスタメンが発表されました。

野手は前日の試合から2選手を入れ替え。「3番・レフト」でサンタナ選手、「7番・キャッチャー」で古賀優大選手を起用しました。

カード初戦で5安打を放ち、2日にもマルチ安打を記録する中で途中交代となった丸山和郁選手は、この日スタメン起用とはならず。池山隆寛監督は前日の交代理由として“足のつり”を明かしていましたが、この日のベンチスタートについても「今日もハリがあるので注意しながら」と説明します。その他にも懸念点がある選手の報告も増えてきているそうで、選手の状態に配慮しながら戦っていく思いを語りました。

また前日同様、茂木栄五郎選手を4番で起用。前日は5打席中4打席で三振に倒れるも、池山監督は試合後に「微調整してまた明日につなげてくれる」と期待を寄せていました。その言葉通りの起用となる中で、奮起にも期待がかかります。

▽対するDeNAスタメン

1(中)三森大貴2(左)度会隆輝3(一)佐野恵太4(三)宮粼敏郎5(右)ヒュンメル6(捕)山本祐大7(遊)京田陽太8(二)林琢真9(投)石田裕太郎