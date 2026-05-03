元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、3日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。3月に放送された同局系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」に関する”言いたいこと”を語った。

番組のテーマは「詰め放題のゲンバ」。川崎からロケがスタートするも、一茂は「それよりもね。1つ言いたいことがある」と切り出した。

一茂は「この間、小学5年生クイズやったじゃないですか。最後ゴーヤで外して。問題は『緑黄色野菜に○をしてください』と。で、ゴーヤも当然緑黄色だと思っていた」と不正解となったクイズを振り返った。

問題の野菜はゴーヤ、とうもろこし、にんじん、サニーレタス、パセリ、とうがらしだった。

一茂は「あの後私に結構LINEがきまして。『ゴーヤは緑黄色野菜ですよ』と。ということで、山下くん（ディレクター）に連絡をしたら『農林水産相の見解によって答えを決めているので、諸説ありますが、ダメです』と。つまり俺が思うのが、紛らわしい問題なわけですよ。答えが2つあるんだもん」と“クレーム”を入れた。

かまいたち山内健司は「“どう思いますか”の俺の見解で言うと、賞金500万円だと思います。1000万満額はさすがにわかるんで、そちらの言い分も」と一茂に乗っかった。

濱家隆一は「“これに基づいてやっていますこの番組は”っていうところに我々が足運んでるんですから向こうの言うことを聞かないとダメですよ」とツッコミを入れた。

濱家は「オープニングの位置から一歩も動いてない！」とロケがスタートした川崎の歩道から進んでいないことにふれて番組をスタートさせた。