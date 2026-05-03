◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝 横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）

今春のセンバツに出場した横浜が逆転で横浜創学館を下し、昨春に続く春季大会連覇を達成した。２４年秋から続く５季連続優勝となり、神奈川県内での連勝を３２に伸ばした。

“投”の勝利の立役者は、２番手・林田滉生投手（３年）だった。先発の中嶋海人（２年）が初回に２点を失い、なお１死一、三塁、カウント２―２の場面で林田がマウンドへ。このピンチを内野ゴロの間の１点のみに封じると、２回以降は得点を与えずに８回２死まで三塁を踏ませない好投で無失点。打線は４回までに３点差を同点に追いつくと、５回に一挙５得点で勝ち越しに成功した。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）が２日の準決勝で１８６球を投げた状況の中でチームを救い、勝利を呼び込む好投だった。

試合前、村田浩明監督（３９）は、選手たちにあるメッセージを伝えていた。世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真に関するエピソードだった。

「（拓真は）自分よりも強い相手にチャレンジして、勝っていって井上尚弥の弟さんじゃなくて、井上拓真さんという名前がドーンと出た。うち（横浜）もそうじゃないか？ 織田の陰にいるんじゃ話にならない。織田と球は違くても、『俺は俺でやっていくんだ』という、そういう大会。織田は今日、絶対使わないから、他のピッチャーでいく」

偉大な兄を持つ拓真が、強敵を打ち倒して自身の存在を示したように、織田に次ぐ投手陣にも自分自身の武器を発揮して、戦う姿を見せて欲しかった。春の神奈川連覇の陰には、指揮官のメッセージに応えた３年生右腕の力投があった。