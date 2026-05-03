◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

３打差４位で出た堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）が７バーディー、ボギーなしの６３をマークし通算１６アンダーで逆転し、２０２２年マイナビＡＢＣ選手権以来となる４年ぶり５勝目を挙げた。

前半で４つ伸ばしトップを捉えた。１０番で４メートルを沈めて抜け出すと、１１番は５メートル、１２番は１メートルにつけて３連続バーディーを奪い一気に加速。終盤の６ホールはパーをセーブし、そのままゴールテープを切った。

ゴルフファン獲得へ積極的に情報を発信。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「堀川未来夢チャンネル」は登録者数４３万人を超えている。なんと、２日の夜にアップした“新作”での予言が的中した形になった。コースでの練習ラウンド中に撮影したもので、テーマは「自分がトップで２位と２打差にいる状況で残り３ホールを迎えたときのマネジメント」。１６番のティーグラウンドに立った時、２位の細野勇策と２打差だと知った。「まさにあの状況。面白いなと思いながらやっていた」と笑った。

「１打差だったらただ頑張るだけだけど、２打差で残り３ホールとなると、マネジメントやターゲットが変わってくる。自分が（スコアを）落とさない限り、プレーオフには絶対にもつれる。相手が２つ伸ばしたら、これはもう素晴らしいというだけ。一番良くないのは自分が１つ、２つ落としてしまうことなので、１６、１７、１８番はなんとしてでも耐え抜こうと思った」とプレー中の心境を明かした。

◆堀川 未来夢（ほりかわ・みくむ）１９９２年１２月１６日、神奈川・厚木市生まれ。３３歳。父の影響で４歳からゴルフを始め、２０１２、１４年関東アマ優勝。日大を経て１４年プロ転向。１９年に日本ツアー選手権でツアー初優勝。２２年日本プロも制しメジャー２冠。昨季の賞金ランキングは７位。名前の由来は「未来に夢を持ってほしい」と父が命名。１７６センチ、８４キロ。