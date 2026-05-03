にんじんラペを美味しく作るための「にんじんの塩もみ」間違えてはいけない”タイミング”

「おいしくないし、時間がかかる」

野菜は体のために食べたほうがいいとはわかっているけど、「調理の時間がない」し（21.2％）、そもそも「おいしくない」（18.2％）から、充分な量は食べていない。

株式会社アイスタットが2024年に20歳から59歳の男女300人に行った調査では、「野菜不足を感じている」と答えた人は約65％にのぼり、「感じていない」とする人を大きく上回った。

「おいしくない。調理に時間がかかる」

こんな意見に対し、もし野菜の側に「いいぶん」があるとしたら--。

そんな視点から、野菜との向き合い方を教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。

「塩をふったらすぐにもまないで」（にんじん）

「そんなところに包丁を入れないで」（かぼちゃ）

「もっと広げて焼いてほしい」（もやし）

「まずは、お水を1杯くれませんか？」（とうもろこし）

一見、なぞかけのようにも思えるこれらのいいぶんも、本書を読み進めると、野菜それぞれの性質を表す、理にかなった声であることがわかる。普段何気なくしている下ごしらえが、実は野菜にとっては少し残念な扱いになっていることも少なくない。

野菜のいいぶんを聞いて、もっと簡単においしく野菜が摂れるようになるための連載第2話は、冒頭のにんじんの「塩をふったらすぐにもまないで」の先を読み解く。

本書より、抜粋してお伝えする。

にんじんのいいぶん

にんじんに塩をふったら、慌ててもまないでください。

水分が出てツヤツヤになり、繊維がやわらかくなってからしぼると、甘みは残り、青臭みだけが消えます。

にんじんの塩もみ

作り方

1．にんじんは皮をむき、繊維を断つように斜めに1〜2mm幅の薄切りにする。少しずつずらして重ね、1〜2mm幅に切る。

2．ボウルに入れ、にんじんの重量の1％の塩をふり、やさしくよくなじませる。しんなりして水分が出てきたら、水気をしぼる。味をみて塩で調える。

以下、「にんじんの塩もみ」から展開するラペ3種の作り方

酢みそラペ

材料（2人分）

にんじん… 1本（150g）

A

酢… 大さじ1

みそ… 小さじ2

てんさい糖…小さじ2

なたね油… 小さじ2

作り方

にんじんは塩もみにし、Aを混ぜる。

ごまラペ

材料（2人分）

にんじん… 1本（150g）

A

黒すりごま… 大さじ2

酢… 小さじ2

しょうゆ… 小さじ1

てんさい糖… 小さじ1

ごま油… 大さじ1

作り方

にんじんは塩もみにし、Aを混ぜる。

オレンジラペ

材料（2人分）

にんじん… 1本（150g）

オレンジ… 1個（皮をむいて正味90g）

A

はちみつ… 小さじ2

なたね油… 大さじ1

作り方

にんじんは塩もみにし、Aを加えて混ぜる。オレンジは薄皮をむいて果肉を加える。薄皮に残った果肉もギュッと搾って加える。

土の中にいるのに、光をためて明るい橙色を保つにんじんは、熱湯（第1話「カットしただけの『にんじんスティック』を3秒でおいしくする『切った後にやること』。使うのは水だけ！」）や塩によって、鮮やかな色彩が引き出され、輝きだした時が、もっともおいしくなるのだと言いたかったのかもしれない。

【１話】使うのは水だけ。カットしただけの「にんじんスティック」を3秒でおいしくする「切った後にやること」