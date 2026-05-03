【義実家へ帰省、ムリ〜！】ローン組んで建て替え！？…嫌な予感【第10話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、実家の建て替えから起こった一件です。
毎日2人の子育てに追われるエミコさんの楽しみは実家に帰省すること。祖父母も両親も健在で、いつも快くエミコさん家族を迎えてくれているのだそう。しかし帰省する度に困ったことが起こるのです。
エミコ「こらーっ！」
3歳になる息子が実家の壁をキャンバスに、派手にお絵描きしてしまったのです。エミコさん大慌て！ しかし祖父からは「いいよいいよ、もうすぐ建て替えるんだし」と聞かされ……。
実母「ユウコがローンを組んでくれるのよ〜」
なんと、40代の妹・ユウコが建て替えのローンを組むのだそう。高齢の両親や祖父母のことを考えるとありがたい話です。しかしこの建て替えをきっかけに、母がちょっとした暴走を起こすのでした……。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、実家の建て替えから起こった一件です。
毎日2人の子育てに追われるエミコさんの楽しみは実家に帰省すること。祖父母も両親も健在で、いつも快くエミコさん家族を迎えてくれているのだそう。しかし帰省する度に困ったことが起こるのです。
3歳になる息子が実家の壁をキャンバスに、派手にお絵描きしてしまったのです。エミコさん大慌て！ しかし祖父からは「いいよいいよ、もうすぐ建て替えるんだし」と聞かされ……。
実母「ユウコがローンを組んでくれるのよ〜」
なんと、40代の妹・ユウコが建て替えのローンを組むのだそう。高齢の両親や祖父母のことを考えるとありがたい話です。しかしこの建て替えをきっかけに、母がちょっとした暴走を起こすのでした……。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部