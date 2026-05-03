【今週の運勢】5月4日（月）〜5月10日（日）の運勢第1位は乙女座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 5月4日（月）〜5月10日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★乙女座

運勢第1位！ 今週のテーマは「心の国境を越える」です。今まで「これが私の限界」と決めていた壁が、ふとした瞬間に消えてなくなるような、解放感あふれる星模様。ずっと行きたかった遠い場所へ思いを馳せたり、未知の文化に触れたりすることで、あなたの運命の歯車が力強く回り始めます。

第2位★牡牛座

運勢第2位！ 今週のテーマは「新しい私との出会い」です。これまで「私はこういう性格だから」と決めていた枠をふわりと飛び越えてみて。自分でも気づかなかった新しい魅力が今まさに花開こうとしています。誰かのために自分を合わせる必要はありません。「私は本当はどう生きたい？」という心からのピュアな欲求を大切に。

第3位★水瓶座

運勢第3位！ テーマは「暮らしの解像度を上げること」。外の世界で戦うためのエネルギーを充電できるよう、自分の「本拠地」を徹底的に心地よく整えてみましょう。今の自分の感性にフィットする空間作りを意識してみて。生活の土台が安定することで、ブレない強さが生まれます。

第4位★獅子座

今週はこれまであなたがコツコツと磨き、守り抜いてきた自分の価値が、いよいよ「社会の表舞台」で輝きを放ち始めます。遠慮や謙遜は今週はお休みしましょう。「これが私です」と凛とした佇まいでそこにいるだけで、周囲からの評価は自然と高まっていきます。あなたが主役へと押し上げられるタイミングです。

第5位★魚座

今週のテーマは「アウトプットの質を高めること」です。心の中であたためていたアイデアや、自分なりのこだわりを、誰にでも伝わる「言葉」にして発信してみましょう。SNSでの投稿や、友人との何気ない会話の中にあなたの価値を再発見してもらえるチャンスが隠れています。

第6位★双子座

今週は、都会の喧騒を離れて静かな森で深呼吸するような、ゆったりとした星模様。外側の騒がしさに惑わされず、自分の内側に深く潜ってみてください。これまで「なんとなく願っていたこと」が、潜在意識の中でゆっくりと結晶化し、目に見える形をとり始めます。理屈で答えを出そうとしなくて大丈夫。ふとした瞬間に湧き上がる感覚を、確かな指針として受け取ってくださいね。

第7位★山羊座

今週のテーマは「自分のセンスを社会に向けた名刺にする」です。これまで大切にしてきたこだわりを、一歩外に出して表現してみましょう。SNSでの発信など、目に見える形にすることで驚くほど周囲の反応が変わります。自分にしか出せない味を隠さずに出していくことで、個性がブランド化していくタイミングです。

第8位★蠍座

今週のテーマは「対人関係のアップデート」です。これまでコツコツと自分を磨いてきた努力が、周囲から「確かな実力」として認められるタイミング。それに伴い、付き合う人たちの顔ぶれも自然と変わっていくでしょう。今は自分の殻に閉じこもらず、あえて社交の場へ一歩踏み出してみて。

第9位★射手座

今週は自分を取り巻く「環境と習慣」を再構築するタイミングです。なんとなく続けていた悪い習慣を見直し、毎日のスケジュールを心地よいリズムに整えてみましょう。デスク周りの整理など、小さな「仕組み作り」が驚くほど心の安定をもたらします。

第10位★天秤座

今週のテーマは「徹底的なブラッシュアップ」です。なんとなくこなしていた作業や、中途半端になっていた計画を、プロの視点で徹底的に見直してみましょう。細部までこだわり抜くことで、あなたの社会的信用は一気に強固なものになります。特定の人との信頼関係を深めるための「準備」に時間を割いてみて。

第11位★牡羊座

今週は、土を耕して種をまくように「自分の才能をしっかり形にする」タイミングです。もともと持っている素晴らしい才能を育んでいく星模様。「いつかこの能力を使えたらいいな」で終わらせず、今週は自分自身を磨き、誰にでもわかる「価値」へと変えていきましょう。

第12位★蟹座

今週は、自分だけの心地よい居場所から少しだけ顔を出して、外の世界に広がる「優しい繋がり」に触れてみるタイミングです。あなたが「これ、本当にステキだな」と感じているものや、大切にしている世界観を、ぜひ周りの人にもお裾分けしてみて。あなたが自分の「好き」を表現することで、共感してくれる仲間が自然と集まり、明るい景色が広がり始めます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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