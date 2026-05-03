ユーチューバー・ヒカル（34）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。これまでの家賃の推移を公表した。

「家賃の推移」と書き出し、「実家 18歳まで」「家賃6万円 19〜22歳くらいまで」「またも実家 ゲーム実況してたとき」「家賃30万円 東京に出てきた時 26とか？」「家賃50万円 前の家から2年後」「家賃100万円 また2年後」「家賃150万円 また2年後」「家賃330万円 今 32歳〜」と詳細をつづった。

「特別狙ってるわけでは無いけど東京に出てきてからは2年周期で引っ越してる」と振り返り、「個人的に環境が大切だと思ってて人生変えたいなら住む場所を変えるのが最も手っ取り早いと考えてる」と持論を述べた。「引っ越しのタイミングが人生が変わっていくタイミングなのかもしれない」とも記した。

ヒカルは1月の投稿では都内にマイホームを購入したことを報告。「単刀直入に言うと家を買いました。人生初マイホーム。東京に37億円の家をガチで買いました。もう決済終わってます」としている。

フォロワーからは「環境は大事ですね」「改めて数字で見るとこの上がり方はすごい」「次元が違いすぎる」などの声が寄せられた。