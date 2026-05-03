【あすから】キム・ヨハン＆ファン・ボルムビョル、予測不能な恋に巻き込まれていく… 韓国ドラマ『第4次恋愛革命〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ヨハンが主演する韓国ドラマ『第4次恋愛革命〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』（日本語字幕／全8話）が、あす4日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』予告
同作は、工学科×モデル科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に巻き起こる青春ラブコメディー。理系女子と人気モデル兼インフルエンサーの男子が学科統合という“エラー”によって予測不能な恋に巻き込まれていく様子を描く。
キム・ヨハンはルックスも性格も完璧だが少しズレた一面を持つミンハクを魅力たっぷりに表現し、天才と呼ばれた過去を持つ超理系女子ヨンサンをファン・ボルムビョルが演じている。
■あらすじ
工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー兼モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締め切り間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。
■キャスト
キム・ヨハン、ファン・ボルムビョル、クォン・ヨンウン、ミンソ、イム・ソンギュン ほか
■スタッフ
脚本：ソン・ヒョンジュ（『私が死ぬ一週間前』）、キム・ホンギ（『エクストリーム・フェスティバル〜混乱の地域祭〜』）
演出：ユン・ソンホ（『トップマネージメント』）、ハン・インミ（『万人の恋人』）
【動画】『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』予告
同作は、工学科×モデル科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に巻き起こる青春ラブコメディー。理系女子と人気モデル兼インフルエンサーの男子が学科統合という“エラー”によって予測不能な恋に巻き込まれていく様子を描く。
■あらすじ
工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー兼モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締め切り間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。
■キャスト
キム・ヨハン、ファン・ボルムビョル、クォン・ヨンウン、ミンソ、イム・ソンギュン ほか
■スタッフ
脚本：ソン・ヒョンジュ（『私が死ぬ一週間前』）、キム・ホンギ（『エクストリーム・フェスティバル〜混乱の地域祭〜』）
演出：ユン・ソンホ（『トップマネージメント』）、ハン・インミ（『万人の恋人』）