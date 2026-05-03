「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。

初回、西武先発・平良から２点を先制。１死一、二塁からポランコが右前適時打。さらに２死一、三塁から愛斗が中前適時打を放った。

ポランコは「得点圏で回ってきたし、２ストライクだったのでできるだけ小さくコンタクトしていこうという気持ちで行きました。先制点取れて良かったで！」とコメント。愛斗は「あまり考えすぎずにピッチャーと勝負して、良い結果になってくれて良かったです」と振り返った。

二回には２番手・糸川から藤原の右越え２号２ランで加点。シンカーを捉えた一打に「狙い球を自分のスイングで打つことができました。追加点を取ることができて良かったです」とコメント。四回、五回には友杉の適時打で小刻みに加点した。

先発のドラフト２位・毛利（明大）は７回６安打無失点で開幕戦以来の２勝目。初回１死一、二塁とされたが、４番・ネビンを見逃し三振、５番・岸を三ゴロに仕留めてピンチを脱出。三回は長短打で１死一、三塁とされたが、長谷川、ネビンを打ち取った。四回以降は低めを丁寧に突く投球で尻上がりに調子を上げ２安打に抑えた。