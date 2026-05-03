59歳・堀ちえみ、美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデ披露「さすがスーパーアイドル！」「足きれい」
歌手の堀ちえみ（59）が2日、自身のブログを更新。美脚が映えるミニスカートの私服コーディネートを披露した。
【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ
「本日の出掛けるスタイルです！」とつづり、私服姿をアップ。「最近お気に入り」と紹介した透け感のあるレース素材とフリルが印象的なグレーのトップスに、フリルを重ねた白いミニ丈のチュールスカートを合わせたコーディネートで、可愛らしい印象に仕上げている。
さらに、カジュアルなキャップや厚底サンダルを合わせた小物使いも印象的で、甘さとラフさをバランスよく取り入れたスタイリングとなっている。
コメント欄には、「さすがスーパーアイドル！」「足きれいですね!!」「lovelyなスタイル」「よくお似合いで！」などの声が寄せられている。
【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ
「本日の出掛けるスタイルです！」とつづり、私服姿をアップ。「最近お気に入り」と紹介した透け感のあるレース素材とフリルが印象的なグレーのトップスに、フリルを重ねた白いミニ丈のチュールスカートを合わせたコーディネートで、可愛らしい印象に仕上げている。
さらに、カジュアルなキャップや厚底サンダルを合わせた小物使いも印象的で、甘さとラフさをバランスよく取り入れたスタイリングとなっている。
コメント欄には、「さすがスーパーアイドル！」「足きれいですね!!」「lovelyなスタイル」「よくお似合いで！」などの声が寄せられている。