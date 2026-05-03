韓国で注目・笠松将、上裸×タバコの“色気全開”ショットに国内外から反響「全部かっこいい」「爆イケ」「全部 好き」
韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。撮影の合間やプライベートを切り取ったオフショットを公開し、国内外から反響を集めている。
【写真】「全部かっこいいじゃん」上裸×タバコの“色気全開”ショットなど写真を多数公開した笠松将
笠松は「泣いても笑っても」とつづり、サングラス姿のクールなカットや、猫を抱いた自然体の姿、仲間との笑顔あふれる集合ショットなどを複数枚披露。さらに、撮影現場の裏側を感じさせるカットや鏡越しのセルフィーなど、仕事と日常が交差するような写真も並び、幅広い表情を見せている。
さらに、上裸姿でタバコをくわえた“色気全開”ショットも披露し、ギャップある姿に日本語だけでなく、英語や韓国語など世界中から反響が寄せられ、「全部好きです〜」「爆イケ」「かっこいい」「That’s my guy!」「全部かっこいいじゃん」などと、称賛の声が集まっていた。
【写真】「全部かっこいいじゃん」上裸×タバコの“色気全開”ショットなど写真を多数公開した笠松将
笠松は「泣いても笑っても」とつづり、サングラス姿のクールなカットや、猫を抱いた自然体の姿、仲間との笑顔あふれる集合ショットなどを複数枚披露。さらに、撮影現場の裏側を感じさせるカットや鏡越しのセルフィーなど、仕事と日常が交差するような写真も並び、幅広い表情を見せている。
さらに、上裸姿でタバコをくわえた“色気全開”ショットも披露し、ギャップある姿に日本語だけでなく、英語や韓国語など世界中から反響が寄せられ、「全部好きです〜」「爆イケ」「かっこいい」「That’s my guy!」「全部かっこいいじゃん」などと、称賛の声が集まっていた。