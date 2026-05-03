◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月3日 甲子園）

阪神が7回途中降雨コールドゲームで巨人に勝利した。

試合は阪神が佐藤輝の適時三塁打、先発・才木の快投などで3-0とリード。7回裏の阪神の攻撃で雨脚が強まり、試合は中断。その後、コールドゲームが宣告された。

阪神は前日に続き連勝。9連戦は2カード連続の勝ち越しで首位をキープした。才木は24年から巨人戦は8連勝となった。

試合後、藤川監督は直近の2試合でともに6失点しこの日、初の中4日で復調した才木に言及。「才木のピッチング、そこを中心に見ていました。（良かったのは）ゲームにフォーカスする、その気持ちでしょうね。エースとしてチームを活気づけてくれました」と目を細めた。

ゲームにフォーカスする姿を詳しく問われた指揮官は「練習から出ますね」と登板前から右腕の復調を感じ取っていたことを明言。「慣れてはいけないところできっちり戻ってきましたから。素晴らしい姿でしたね、それ以上は言う必要もないでしょう」と話した。

藤川監督は4月28日のヤクルト戦で2試合連続6失点と乱れ、自己ワーストタイの2回KOとなった才木に「才木がビシッといかなきゃいけない。ゲームの中で試しているようなところが出たらダメ。チームを預かる、9連戦の頭にいったピッチャーですから」と苦言を呈していた。