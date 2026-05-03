佐藤ノア、旬のたけのこ贅沢に使った手料理公開「料亭みたいなクオリティ」「盛り付けも綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/03】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を披露した。
【写真】28歳人気アーティスト「こんなに作れるのすごい」豪華すぎる筍メニュー
佐藤は「たけのこてんこ盛り」とつづり、食卓の様子を公開。たけのこご飯、たけのこの和え物、たけのこの煮物、さらに揚げ物、味噌汁、アボカドとトマトのサラダなど、旬のたけのこをふんだんに使用した彩り豊かな手料理を披露した。
この投稿にファンからは「料亭みたいなクオリティ」「たけのこ尽くしで季節感満載」「こんなに作れるのすごい」「盛り付けも綺麗」「本当に美味しそう」「ヘルシー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆佐藤ノア、たけのこてんこ盛りご飯を披露
佐藤は「たけのこてんこ盛り」とつづり、食卓の様子を公開。たけのこご飯、たけのこの和え物、たけのこの煮物、さらに揚げ物、味噌汁、アボカドとトマトのサラダなど、旬のたけのこをふんだんに使用した彩り豊かな手料理を披露した。
◆佐藤ノアのたけのこ料理に反響
この投稿にファンからは「料亭みたいなクオリティ」「たけのこ尽くしで季節感満載」「こんなに作れるのすごい」「盛り付けも綺麗」「本当に美味しそう」「ヘルシー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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