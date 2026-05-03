3児の父・はなわ、妻が手作りした“デカ盛り”弁当公開に「圧巻のボリューム」「おかずが全部一軍」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】お笑い芸人のはなわが5月2日、自身のInstagramを更新。妻が作った三男への弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳3児の父芸人「品数がすごい」豪華すぎる息子のデカ盛り弁当公開
はなわは「ゴールデンウィークも三男坊は朝から練習です」とつづり、高校生になった三男の近況を報告。「早朝5時には家を出て行くので、ママは日の出前からお弁当作りです。デカ盛り弁当！」と、妻が早朝から用意した弁当の写真を投稿した。
弁当には、ハムエッグ、レモンを添えた焼き鮭、ほうれん草の和え物、チキン南蛮、肉の照焼きなど、彩りもボリュームもあるおかずが白米の上にぎっしり乗せられている。はなわは「めちゃくちゃ美味そうです」「感謝」と妻への感謝の言葉を記している。
この投稿には「圧巻のボリューム」「おかずが全部一軍」「品数がすごい」「奥様何時起きなの」「蓋が閉まるのか心配になる」「本当に美味しそう」といった声が寄せられている。
はなわは中学時代の同級生と2000年に結婚。3人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】49歳3児の父芸人「品数がすごい」豪華すぎる息子のデカ盛り弁当公開
◆はなわ、妻が作った三男坊弁当披露
はなわは「ゴールデンウィークも三男坊は朝から練習です」とつづり、高校生になった三男の近況を報告。「早朝5時には家を出て行くので、ママは日の出前からお弁当作りです。デカ盛り弁当！」と、妻が早朝から用意した弁当の写真を投稿した。
◆はなわの投稿に反響
この投稿には「圧巻のボリューム」「おかずが全部一軍」「品数がすごい」「奥様何時起きなの」「蓋が閉まるのか心配になる」「本当に美味しそう」といった声が寄せられている。
はなわは中学時代の同級生と2000年に結婚。3人の息子がいる。（modelpress編集部）
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