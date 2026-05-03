◆関西六大学野球春季リーグ戦 第５節２回戦 大商大１５―１大院大（３日・わかさスタジアム京都）

今秋のドラフト候補の大商大・春山陽登主将（４年＝敦賀気比）が３日の大院大２回戦でリーグ戦１０本塁打となる３ランを放った。待望の今季１号で、横浜や中日で活躍した佐伯貴弘（大商大）が持つリーグ記録（１２本塁打）にあと２本と迫った。

初回と３回に内角攻めで２打席連続死球を受けた春山は打者一巡で回ってきた３回の第３打席で待望の今季初アーチが飛び出した。２死一、二塁、ファウルで粘ったフルカウントからの７球目。外角直球を豪快なスイングで仕留めた春山は一瞬立ち止まって柵越えを見届けてから“確信歩き”。「手応え？ ありました。行くやろなという感じは打った瞬間ありました」と笑顔で語った。

２年秋に４本、３年春に２本、同秋３本とアーチを積み重ねてきたが、今春はリーグ戦直前に右足首を捻挫し、代打スタート。ＤＨでの先発と段階を経て、２日から「３番・右翼」の定位置に戻った。

代打出場が自分を見つめる契機になった。「（スタメンは）打てなくても次の打席がある。代打の難しさを身にしみてわかりました」。勝負所で一振りで仕留める大切さを実感して、打席に入っている。

目標としていたリーグ記録更新が見えてきた。それでも「越えたところで。来年、真鍋（慧、３年＝広陵）（が抜く）でしょう。すごいですよ」と今春３本塁打し、通算７号を記録した後輩を“警戒”。３番・春山、４番・真鍋で強力打線を組むが「えぐいっすよ。（真鍋が打つと）逆に力んでしまう」と苦笑いした。

記念球を手にしたが、後輩などにプレゼントする予定だ。「過去の栄光にすがりたくない。実績は消えないですから」。その代わりに道具を大事にする。折れたバットは捨てることなく、持ち帰る。大切に扱い、時折握ってみることもあるという。

第１節の大経大戦は１勝２敗で勝ち点を落とし「これからはトーナメント。一戦も落とさない気持ちで」と鼓舞してから４連勝で勝ち点を２とした。厳しい内角攻めにも「デッドボールＯＫで内角を攻めてくるのは分かっている」と折り込み済みだ。「（本塁打は）狙わない。優勝したい」ときっぱり。調子を上げてきた主砲が自慢の打撃でチームをけん引する。