お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」が３日放送され、タレントのケンドーコバヤシとくっきー！がゲスト出演した。

今年１月に結婚と第１子誕生を発表したケンコバを、祝福する企画を実施。結婚発表の場となったフジテレビＯＮＥ特番の、タイでのロケ撮影を回想。同行したくっきー！は「俺がインタビュアーみたいな感じで。ずっとボケ続ける感じやねんけど」と説明した。

事前にくっきー！に対しては、ロケ先で購入した帽体が異様に長くインパクト大の帽子を撮影中にかぶるよう、ケンコバから指示があったという。「（ケンコバは）『俺が恥ずかしいから。（帽子に目が行って）話題がぶっ飛ぶ』って。見出しは『くっきー！どうした？』『くっきー！の頭に異変』となるからって。それで撮って、ワイドショー見たら、陣内さんとか吉本トップクラスのイジリ人が全員スルー」。ケンコバのもくろみは完全に外れて、くっきー！がヘンテコ帽子で大スベリという結末を振り返った。

くっきー！は「ただ、俺がちょけて、長い帽子かぶって。めちゃめちゃ恥ずかしかった」と不満爆発。かまいたち・濱家隆一は「くっきー！さんは変と思われすぎて、長い帽子くらいじゃビクともしないんですよ」と“敗因”を分析していた。