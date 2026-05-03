初代WEリーグ王者のI神戸が4年ぶり“覇権奪還”！ 2試合を残し優勝決定、浦和は2年ぶりの優勝ならず
INAC神戸レオネッサが3日、2025−26 SOMPO WEリーグで優勝を決めた。
2025−26 SOMPO WEリーグの第20節は、5月2日から3日にかけて各地で開催された。首位を走るI神戸はホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦。そのI神戸を勝ち点差「6」で追いかける三菱重工浦和レッズレディースは、ホームにマイナビ仙台レディースを迎えた。
同時刻キックオフとなった両ゲーム。I神戸は序盤の2分に吉田莉胡が均衡を破ると、その後も得点を重ね、AC長野を5−1で撃破。一方、浦和はスコアレスで時計の針が進むと、83分に大西若菜のゴールを許し、マイ仙台に0−1で敗北した。
これらの両ゲームの結果、残り2試合で浦和がI神戸を勝ち点で上回ることは不可能となり、I神戸の2025−26 SOMPO WEリーグ優勝が決定。初代WEリーグの王者として知られるI神戸にとっては、4年ぶり2度目の“覇権奪還”。なお、I神戸を率いる宮本ともみ監督は、WEリーグ史上初の女性優勝監督となった。一方で、浦和は2年ぶりの優勝を目指していたが、最後の最後で力尽きた。
2025−26 SOMPO WEリーグの第20節は、5月2日から3日にかけて各地で開催された。首位を走るI神戸はホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦。そのI神戸を勝ち点差「6」で追いかける三菱重工浦和レッズレディースは、ホームにマイナビ仙台レディースを迎えた。
同時刻キックオフとなった両ゲーム。I神戸は序盤の2分に吉田莉胡が均衡を破ると、その後も得点を重ね、AC長野を5−1で撃破。一方、浦和はスコアレスで時計の針が進むと、83分に大西若菜のゴールを許し、マイ仙台に0−1で敗北した。
【動画】INAC神戸レオネッサ、優勝決定の瞬間
／#INAC神戸レオネッサ 歓喜の涙— WEリーグ｜日本女子プロサッカーリーグ (@WE_League_JP) May 3, 2026
優勝決定の瞬間🔴🏆️
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INAC神戸レオネッサが
2021/22シーズン以来4シーズンぶりのリーグ制覇🏆️#宮本ともみ 監督は
WEリーグ初の女性優勝監督となりました💐#WEリーグ #WEみようぜ #女子サッカー https://t.co/WmDszfjrUb pic.twitter.com/H8E1tRq4yO