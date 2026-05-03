◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手が6回3失点の力投も実らず今季3敗目。それでも「6回まで投げられたというのは収穫」とまとめました。

3回には、連打で先制点を献上。さらにジョーダン・ウォーカー選手から10号2ランを浴び3失点を喫します。それでも、その後の3イニングはいずれも三者凡退。「3点取られたことはこの試合でもう取り返せないので、いかに残りの試合の中で自分ができることをやるかということだった。なるべくイニングを投げたかったですし、自分の序盤の反省をしっかり修正しながら次に繋がるように投げていきました」と振り返りました。

前回登板では、スプリットが進化。それまで平均85マイル(約136.7キロ)でしたが、90.8マイル(約146.1キロ)と大幅にスピードが上がりました。この日、最も速いスプリットは、92.7マイル(約149.1キロ)を記録。球速差のあるスプリットの投げ分けは、「もともと球種もそんなに多くないので、球速差であったり変化量で違いを出せたら、こっちとしても引き出しが増えるので良いことですし、無理に球速出す必要ないかなっていうのはピッチングコーチからもあったので、状況に合わせて使えればと思います」と説明します。

一方で最速98.3マイル(約158.1キロ)を記録した武器のストレートの重要性も分析。「(新しいスプリットは)まっすぐに近い。しっかりストレートを強く投げられるように準備することが、フォークもよくなるために必要なのかなと思います」と話しました。