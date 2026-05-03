元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「しんどいときに支えて」くれた存在を明かした。

岩田は人生で最高においしかったものとして、東京・目黒のステーキハウスのステーキを挙げ「(日本テレビ)『スッキリ』でご一緒したヒロミさんに連れていっていただいたお店」と説明した。

ヒロミには「『スッキリ』をやっている時から、私が何か行き詰っているなっていうのを察してくださって。何も言わずに“お前、飯行くぞ”って連れていってくださっていて」とヒロミが行きつけの和食料理店などで食事をすることが何度もあったと振り返った。

食事の際には「“頑張れよ”みたいなことをずっと言い続けてくださって」と岩田。さらに「フリーになるってなった時も、凄くいろんなアドバイスをくださって」と回顧し、「本当に不安もあるだろうけど、いつでも辞めるぐらいの覚悟を持って、しっかり頑張りなさいって言ってくださいました」と目を細めた。

「うれしかったです」としみじみと話した。ちゃんと話を聞いて良いアドバイスをくれる存在だったと言われ「はい。ヒロミさんはもうしんどいときも支えてくださいましたね」と感謝した。

岩田はその後、ヒロミがVTRでアドバイスをした当時を振り返ると、感激の涙を浮かべた。