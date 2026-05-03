ＶＪ　ＫＯＯと対面したＤＪ　ＫＯＯ

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　ダンス＆ボーカルグループ・ＴＲＦのＤＪ　ＫＯＯが３日、都内で行われた「ＶＴＵＢＥＲ　ＥＸＰＯ　２０２６」に出席。ＴＲＦのプロデューサーでＴＭ　ＮＥＴＷＯＲＫ・小室哲哉とのやりとりを明かした。

　イベントでは、自身のＶＴｕｂｅｒ化プロジェクト「ＶＪ　ＫＯＯ」を発表。バーチャルのＤＪ　ＫＯＯであるメカニック型の「ＶＪ　ＫＯＯ」が出現すると、「おお！すごいじゃん！」と大喜びで対面した。

　その後、ＶＪ　ＫＯＯは「私はＤＪ　ＫＯＯのバーチャルバージョンです。つまりＴＲＦのメンバーです！」と発言。するとＤＪ　ＫＯＯは「ＴＲＦデビュー３３年目になるんですけど、僕は小室さんから『入りなよ』って一回も言われたことがなくて…」と明かした。

　つづけて「（ＴＲＦの）ＹＵ−ＫＩとかダンサーチームは、小室さんから『メンバーになって』と言われたんだけど、僕は小室さんに押しかけて弟子になった。そのまま、ジャケット撮影があるって言われたときに、そこに行っちゃう人。それを３３年間やっている」と話した。

　最後には「暫定的なメンバーで今後もやっていきたい」としつつ「暫定的だけど、リーダーの位置を勝ち取ってるんですよ！」と話し会場を笑わせた。