ダンス＆ボーカルグループ・ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが３日、都内で行われた「ＶＴＵＢＥＲ ＥＸＰＯ ２０２６」に出席。ＴＲＦのプロデューサーでＴＭ ＮＥＴＷＯＲＫ・小室哲哉とのやりとりを明かした。

イベントでは、自身のＶＴｕｂｅｒ化プロジェクト「ＶＪ ＫＯＯ」を発表。バーチャルのＤＪ ＫＯＯであるメカニック型の「ＶＪ ＫＯＯ」が出現すると、「おお！すごいじゃん！」と大喜びで対面した。

その後、ＶＪ ＫＯＯは「私はＤＪ ＫＯＯのバーチャルバージョンです。つまりＴＲＦのメンバーです！」と発言。するとＤＪ ＫＯＯは「ＴＲＦデビュー３３年目になるんですけど、僕は小室さんから『入りなよ』って一回も言われたことがなくて…」と明かした。

つづけて「（ＴＲＦの）ＹＵ−ＫＩとかダンサーチームは、小室さんから『メンバーになって』と言われたんだけど、僕は小室さんに押しかけて弟子になった。そのまま、ジャケット撮影があるって言われたときに、そこに行っちゃう人。それを３３年間やっている」と話した。

最後には「暫定的なメンバーで今後もやっていきたい」としつつ「暫定的だけど、リーダーの位置を勝ち取ってるんですよ！」と話し会場を笑わせた。