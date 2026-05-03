MEGUMI、コンビニで万引きシーンの後にガチで弁当を購入 ハードな撮影で憩いの時間を求める
SUPER EIGHTの丸山隆平、俳優のMEGUMIが3日、横浜市内で開催中の『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた映画『名無し』（22日公開）の舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
丸山が演じるのは身寄りも名前すらもなかった少年期の“名無し”（山田太郎）の名付け親となる巡査・照夫役、MEGUMIが演じるのは「山田」と同じ児童養護施設で育ち共に暮らしていた山田花子役となる。
ハードな撮影の日々。MEGUMIは「とにかくヘビーなシーンしかなかった。ぜぇぜぇ言いながら二朗さんと私でやった。頭と体をとにかくいっぱい使った」と振り返る。「コンビニでお弁当を万引きして消える。本当に稼働しているコンビニをお借りして撮影させていただいた」と話しつつ「あまりにも過酷すぎて、あのお弁当を買い取らせていただいて、二朗さんと2人でいただきました。お腹空いて、カップラーメンも添えながら」と裏話。同じ現場にいなかった丸山は「太郎と花子してますね」と驚いていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
ハードな撮影の日々。MEGUMIは「とにかくヘビーなシーンしかなかった。ぜぇぜぇ言いながら二朗さんと私でやった。頭と体をとにかくいっぱい使った」と振り返る。「コンビニでお弁当を万引きして消える。本当に稼働しているコンビニをお借りして撮影させていただいた」と話しつつ「あまりにも過酷すぎて、あのお弁当を買い取らせていただいて、二朗さんと2人でいただきました。お腹空いて、カップラーメンも添えながら」と裏話。同じ現場にいなかった丸山は「太郎と花子してますね」と驚いていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。