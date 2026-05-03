小児医療の在り方を考える勉強会で話すチャイルド・ライフ・スペシャリストの松井基子さん＝2026年1月、水戸市

子どもの患者に絵本を使って治療の必要性を説明するなど、「遊び」の要素を採り入れた心理的支援が小児医療の現場で広がっている。茨城県立こども病院（水戸市）で、患者や家族の心の準備をサポートする専門職チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）として活動する松井基子さん（47）は「言葉が未熟な子どもにとって遊びは表現手段。安心して気持ちを伝えられる環境なら、治療も前向きに取り組める」と説明する。（共同通信＝森内みのり）

「かわいいピエロがいる」「遊びたい！」。2月1日、入院を経験した子どもらと医療関係者の交流イベントが水戸市で開かれた。約130人が参加し、ピエロ姿で訪問支援をする人らと触れ合ったり、人工呼吸器の装着など日常的に介助が必要な医療的ケア児の支援団体による工作ブースで遊んだりし、弾むような声が響いた。

前日の1月31日には小児医療の在り方を考える勉強会もあり、同病院の臨床心理士らが支援の実例を紹介。松井さんは、突然の入院に戸惑う子どもと遊びながら信頼関係を築き、お医者さんごっこで検査の理由や、手順を説明する中で不安な気持ちなどを聞き出せるようになったとし「子どもの医療に遊びの視点は欠かせない」と強調した。

CLSは北米発祥。一般社団法人日本チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会によると、国内では1月現在、36施設で50人が活動する。資格取得に必要な学位が海外の教育機関でしか取れないなど、普及の面では課題もあり、松井さんは勉強会で「人材が足りない。診療報酬の対象外で、雇用する病院の負担も大きい」と明かした。

医療的ケア児の増加などに伴い、CLSの需要の高まりを肌で感じているといい、取材に「入院中も遊べる環境で、安心して自分らしく過ごせることが成長には大事。支援の動きを広めていきたい」と語った。