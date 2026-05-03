クロワデュノールがV

中央競馬のG1天皇賞・春が3日、京都芝3200メートルで行われ、クロワデュノール（牡4、斉藤崇）とヴェルテンベルク（牡6、宮本）が並んでゴール。長い写真判定の末にクロワデュノールに軍配が上がったが、人気薄で激走した2着馬に驚きの声が上がった。

クロワデュノールは好スタートから5番手を追走。一方のヴェルテンベルクは道中、最後方だった。

直線で早め先頭に立ったクロワデュノールを外からヴェルテンベルクが追い詰める。まったく並んだところがゴール。長い写真判定の末、クロワデュノールに軍配が上がった。

1番人気で単勝1.8倍のクロワデュノールに対し、ヴェルテンベルクは単勝208.4倍の12番人気。X上のファンから驚きの声が上がった。

「ヴェルテンは想像できんかったよ…」

「わいの馬券の組み方だとやっぱヴェルテンは何度やっても買えない」

「普通にヴェルテン勝ったと思ったわ（笑）」

「ヴェルテンが1着だと思ったけどクロワなんだ」

「大外からのヴェルテン凄かった」

「3200m走って1.8倍と208倍で鼻差決着」

ヴェルテンベルクは父キタサンブラック、母マルカアイチャン（母の父フレンチデピュティ）の血統。いまだ重賞勝利はなく、近4走は馬券内に入っていなかった。



（THE ANSWER編集部）