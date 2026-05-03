【ZARAのドット柄】が大人にドンピシャ！ きれいめコーデ派に推したい「おしゃれアイテム」

チャーミングなドット柄アイテム。大人コーデには可愛すぎるかも……と手を伸ばせずにいるなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】のスカートやワンピースがおすすめです。きれいめ派も着こなしやすい細かなドットと、上品なシルエットがポイント。エレガントな雰囲気をまとえる予感です。

エレガントに揺れるドット柄ミディスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION ドットプリントミディスカート」\10,990（税込）

一点投入でコーデを華やかに彩ってくれるドット柄スカート。ドレープ性のある素材でエレガントに揺れるシルエットは、大人のきれいめスタイルにうってつけです。シックなモノトーン配色はカラートップスと好相性で、トレンドのボウタイブラウスと合わせるのもおすすめ。ハイウエストデザインなので、トップスをインするとスタイルアップが期待できます。

黒でも軽やかなドット柄ワンピース

【ZARA】「ドットプリントミディワンピース ZW COLLECTION」\6,590（税込・セール価格）

リュクスなムードが漂う黒を基調としたワンピース。白のドットとレーヨン素材が軽やかに見せてくれます。品の良いタイディテールが、エレガントな顔まわりを演出。ウエストがシェイプされたメリハリのあるシルエットで、きれいめに着こなしやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M