「世界一美しい親子」「美人姉妹としか見えませんね」武田久美子、娘顔出し2ショットがスタイル抜群
女優の武田久美子が3日にinstagramを更新。愛娘との2ショットを公開した。
【写真】姉妹のような武田久美子とソフィアさん、顔アップも
武田が「娘とバケーションタイム」と公開したのはアメリカで開催されているF1「マイアミグランプリ」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には娘のソフィアさんと仲良く観戦する様子や会場内で2人で並んだ全身ショットなどが収められている。
武田とソフィアさんの2ショットにファンからは「世界一美しい親子」「美人姉妹としか見えませんね」「カッコいいセレブ親子！」などの声が集まっている。
■武田久美子（たけだ くみこ）
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）
【写真】姉妹のような武田久美子とソフィアさん、顔アップも
武田が「娘とバケーションタイム」と公開したのはアメリカで開催されているF1「マイアミグランプリ」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には娘のソフィアさんと仲良く観戦する様子や会場内で2人で並んだ全身ショットなどが収められている。
武田とソフィアさんの2ショットにファンからは「世界一美しい親子」「美人姉妹としか見えませんね」「カッコいいセレブ親子！」などの声が集まっている。
1968年8月12日生まれ。静岡県出身。1981年、東大駒場祭「第2回東大生が選ぶアイドルコンテスト’81」で優勝。翌年公開の映画『ハイティーン・ブギ』でヒロイン役を務める。以降、女優・歌手として活躍。プライベートでは1999年にアメリカ人男性と結婚。2016年に離婚している。
引用：「武田久美子」instagram（@kumikotakedaofficial）