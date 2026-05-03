◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１年ぶり４勝目を飾った。単独首位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１８アンダーで２位に５打差をつける圧勝。昨年５月に同会場で行われた前身のパナソニックオープンに続く優勝で、賞金１６２０万円を獲得した。

菅沼は優勝会見で「去年はどん底からの復活で、すごく１打１打にしびれていた。今回はショットとか自信がすごくあって、自信満々でゴルフできた」と語った。

◆菅沼に聞く

―序盤からバーディー合戦になった。

「バーディー合戦になると思ってたので、周りに惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から３連続バーディーで後続を離すことができて良かった」

―９番の２打目は池越えのショットで２オンした。

「池越えは２０５ヤード、エッジまで２１４ヤード。（右へ）刻む選択肢もあったけど、調子が良いのと、自分の勢いを見せたい、『いってるぞ』という感じを出したかった。すごいダフって『ヤバい、お願い！』と言って、ギリギリ越えた。３パットでパーだったけど、チャレンジしたことは自分の中でも褒めたい」

―１６番のバーディー後にガッツポーズを見せた。

「１６番でバーディーを取って、すごくいけるかなという感じだった。すごいうれしかった」

―昨年の優勝から成長した部分は。

「去年はどん底からの復活で、すごく１打１打にしびれていた。今回はショットとか自信がすごくあって、自信満々でゴルフできた。去年は（最終日の）前の日に普通に寝られたけど、昨日は全然寝られなかった。時計を見るたび１時間くらいしか進んでなくて、緊張してるなと思った」

―自信が結果につながっている。

「自分の開幕だったＶポイントＳＭＢＣレディスから、今世紀最大に調子がいい。アクサレディス、ヤマハレディースはトップ１０に入れなかったけど、調子が良いのにかみあわない感じ。いつかまた来るだろうと思えるくらい自信があったので、やっとここでパターが入ってくれてよかった」

―オフの合宿は。

「静岡で合宿して、５０ヤードや１００ヤード刻みでショット練習して、乗らなかったらダッシュしたり、きつかった。トレーニングのメニューを増やして、重量も増やしてやった。サボりたくなる日もあったけど、サボらず頑張った」

―優勝を引き寄せた１打は。

「１３番のチップインバーディー。めちゃめちゃ大きな泥がボールについてて、上って右に下るアプローチで、『こんなん絶対乗らない、どうしよう』と思った。ちょっと強かったけど、まさか入って、本当にあれは奇跡だった」

―オフから頑張れたモチベーションは。

「オフに乃木坂４６さんのライブに行って、一緒に写真を撮ったので頑張れた。自分のライブもたくさんのファンの方が来て応援してくれて、あの日を思い出して頑張ろうと思った。声援がすごいうれしい。他の選手と違うことをやってるけど、認めて応援してくれてる皆さんがいるので、これからも頑張りたい」

―アイドル活動をしているからこそ、ゴルフで結果を出したい気持ちは。

「めちゃくちゃある。歌も出して、これで成績悪かったら絶対にたたかれる。私はゴルフが本当に大好きなので、練習もトレーニングもたくさん頑張れた。結果で残せてうれしい」

―自身のグッズを販売し、選手分の収益を全額寄付している。

「私が広場恐怖症を公表してから、同じ病気や違う病気だけど応援に来て元気になったり、私の活躍を見て頑張ろうと思えた人がたくさんいるので、頑張る意味ある。パラスポーツ協会さんなどに寄付し、社会貢献や誰かの役に立つ人間になりたい」

―今後の目標は。

「常に優勝争いできる選手が強いので、常にトップ１０に入る選手。メジャー優勝をしたいので、来週（ワールドレディスサロンパスカップ）頑張りたい」

―具体的な目標は。

「パーオン率１位になりたい」

―ランキング上位や年間女王も狙える。

「パーオン率が良ければ必然的に良くなりそうなので、まずはパーオン率１位を目指したい」