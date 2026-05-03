4月から独立した元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。日本テレビ系情報番組「スッキリ」で共演したタレントのヒロミについて語った。

岩田は”人生最高の一品”としてアナウンサー時代を支えてくれたステーキをあげて、ヒロミが連れていってくれたと明かした。

そして「『スッキリ』をやっている時から、私が何か多分行き詰まってるなっていうのを察してくださって、何も言わずに『お前、飯行くぞ』って…。すごい連れていってくださってて」と、ステーキは番組終了後だったが、ヒロミ行きつけの和食屋などに頻繁に連れていってもらったと説明。「頑張れよみたいなことを、ずっと言い続けてくださって」と明かすと、島崎和歌子が「珍しくない？ そんなことされたことないよ」と反応した。

そして「フリーになるってなった時にすごく色んなアドバイスもくださって。で、『不安もあるだろうけど、いつでもやめるぐらいの覚悟をもって、しっかり頑張りなさい』って言ってくださいました」と話し、「しんどい時も支えてくださいましたね」と明かした。

そしてヒロミがVTR出演し、岩田の普段についてや、記憶に残る思い出、フリー転身へのアドバイスについてコメント。VTRを見ていた岩田が涙ぐむ場面もあった。