プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するイングランド代表マーク・グエイ。



昨年まで日本代表の鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでプレイしており、冬の移籍市場でシティに加わった。CBとしてはそこまでサイズのある選手ではないが、ここまで素晴らしいパフォーマンスを披露してチームの勝利に貢献している。



『Manchester Evening News』ではそんなグエイが登場。今季限りでクラブを去るポルトガル代表ベルナルド・シウバに対する印象を語った。





「彼は私がこれまで一緒にプレイした中で最高の選手の1人、間違いなくトップ3には入るだろう。彼は素晴らしいリーダーだ。彼の声の大きさには驚いた」「彼ほどのクオリティの選手はピッチ上ではパフォーマンスでチームをけん引すると思っていた。しかし、彼は声を出してチームを鼓舞する。チームの全員を支えてくれる存在だ」「重要な局面だけでなく、毎日がそうだ。キャプテンとしてリーダーとして、模範になるような選手がいてくれることは素晴らしいことだ」「彼が退団すると分かったとき、残念だったが、彼と一緒にプレイできたことは楽しかったですし、将来いつかまた彼と対戦できる機会があると嬉しいです」グエイからの称賛を集めているキャプテンは今季限りでシティを退団する。クラブは次のキャプテンを探す必要があるが、グエイもその中の1人に入っているのだろうか。