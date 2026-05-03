◆パ・リーグ 日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）

日本ハムは投打がかみ合い、史上７球団目となる通算５０００勝を達成した。球団創設８１年目で、通算成績は１０７７５試合、５０００勝５３８１敗３９４引き分け。過去には、巨人、ソフトバンク、西武、阪神、オリックス、中日の６球団が通算５０００勝を達成している。

２０１２年から１０シーズン監督としてチームを指揮し、球団の監督として歴代最多となる６８４勝をチームにもたらした栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が祝福した。「５０００勝という大きな節目の勝利を刻んだこと、うれしく思います。おめでとうございます。その一部に、監督として関われたことに感謝していますし、今でも一つひとつの白星をはっきり覚えています。ファイターズの素晴らしさ、特長はもちろん選手たちの力もありますが、なによりもファンの皆さんと強固なフロントとの一体感です。この１勝を通過点にして、さらに球団の歴史を紡いでいってほしいと願っていますし、私もそのために全力を尽くしていきます」とコメントした。