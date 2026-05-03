ミツカン「納豆」一部商品を5・1から休売 全19商品を6・1から値上げ…「ナフサ価格」理由に【詳細】
株式会社Mizkan（ミツカン）は5月1日、納豆商品について、価格改定（6月1日〜）と一部休売（5月1日〜）を発表した。
【画像】なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P
同社は「直近、中東地域における情勢不安の長期化を背景に、石油化学製品の原料であるナフサ価格の高騰および供給不安が顕在化しております。このことにより、一部の資材や原料におきましては、既に仕入価格の上昇があり、納豆の製造コストを圧迫している状況です。また、調達環境は引き続き変化することが見込まれ、今後の情勢によっては資材や原料の安定調達が一層困難になる可能性があります」と説明。
価格改定に加え、十分な商品数量を確保できないことから、販売数量および生産効率を踏まえ、一部商品を休売とするとした。
「今後も、原材料費やエネルギー価格の動向、ならびに製品の供給状況の変動により、さらなる価格改定や供給体制への影響が生じる可能性がございます」としている。
【価格改定】
対象商品：納豆商品 全19商品
改定時期：2026年6月1日（月）より
改定内容：対象商品の参考小売価格（税別）で6％〜20％
【休売】
対象商品：
金のつぶ 梅風味黒酢たれ3P
金のつぶ 梅風味黒酢たれ北3P
くめ納豆 北海道納豆ミニ3
なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P
休売時期：2026年5月1日（金）より
【画像】なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P
同社は「直近、中東地域における情勢不安の長期化を背景に、石油化学製品の原料であるナフサ価格の高騰および供給不安が顕在化しております。このことにより、一部の資材や原料におきましては、既に仕入価格の上昇があり、納豆の製造コストを圧迫している状況です。また、調達環境は引き続き変化することが見込まれ、今後の情勢によっては資材や原料の安定調達が一層困難になる可能性があります」と説明。
「今後も、原材料費やエネルギー価格の動向、ならびに製品の供給状況の変動により、さらなる価格改定や供給体制への影響が生じる可能性がございます」としている。
【価格改定】
対象商品：納豆商品 全19商品
改定時期：2026年6月1日（月）より
改定内容：対象商品の参考小売価格（税別）で6％〜20％
【休売】
対象商品：
金のつぶ 梅風味黒酢たれ3P
金のつぶ 梅風味黒酢たれ北3P
くめ納豆 北海道納豆ミニ3
なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P
休売時期：2026年5月1日（金）より