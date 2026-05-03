歌手の工藤静香さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。

自身のニューアルバムについて、綴っています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 ニューアルバム「リリースさせていただきます！」 ＳＮＳ投稿に反響 「ジャケ写凄くカッコいい♥」「最高に最強」





工藤静香さんは「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」と綴ると、ジャケット写真や、曲の音源などをアップ。



続けて「限定受注予約は5/24 23:59までとなります。トラベルポーチやポーチなど、かっこいいデザインになってます！ぜひご覧になっていただきたいと思います♥」と、記しています。







そして「本作には、才能溢れるアーティストの皆様にご参加いただき、本当に素晴らしい提供をいただきました。この場をお借りして、心より深く感謝申し上げます。おかげさまで、一曲一曲がそれぞれに輝きを放つ、粒ぞろいの作品に仕上がりました。一日も早く、皆様にお届けできることを心より楽しみにしております。」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「しーちゃん、ジャケ写凄くカッコいい♥今回のロックのテーマにピッタリ 早く手元に欲しいです」・「しーちゃん、めっちゃカッコイイ 新曲も聞かせてくれて嬉しい♥♥ リズム感最高！ アルバム、楽しみ過ぎます~♥♥♥」・「しーちゃん 最高に最強♥♥♥楽しみすぎます」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】