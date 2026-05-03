◇男子ゴルフツアー 中日クラウンズ最終日（2026年5月3日 愛知県 名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）

単独首位から出た細野勇策（23＝三共グループ）は6バーディー、3ボギーの67で回り、通算15アンダーに伸ばしたが、1打及ばず2位だった。

序盤は「緊張もしていたので、落ち着いて数ホールをプレーすることを意識した」という。パー5の5番でバーディーを奪い、うまく滑り出した。

しかし要所でのミスショットが響き、バーディーを量産する堀川に逆転を許した。1打のビハインドで迎えたパー3の17番で痛恨のボギーを叩き2打差に。それでも最終18番では、カップインならプレーオフに持ち込めるセカンドショットをピン側につけてギャラリーを沸かせた。

レフティーの日本選手として1991年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来35年ぶりとなるツアー勝利はお預けとなった。細野は「レフティーの優勝は35年ぶりという記事は読んでいた。ツアーに出るようになって数字は伸びているので、早く終わらせたい気持ちはある。優勝したい気持ちはさらに強まった」と語気を強めて話した。