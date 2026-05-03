◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

１６位で最終日を迎えた石川遼（カシオ）は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算５アンダーの２４位で大会を終えた。最終１８番はティーショットが左のフェアウェーバンカーにつかまった。ピン奧４メートルのパーパットが残り、ボギー締めとなった。

米下部ツアー（コーンフェリーツアー）を主戦場にしている今季、今大会が国内初参戦となった。「たくさんの方に見に来ていただいて、すごく楽しくプレーできたけど、いいスコアを出せなかった。悔しいので、次の試合に向けていい準備をしていきたい」と前を向いた。

バーディー発進直後の２番パー５。グリーン左からパターで６０センチに寄せたバーディーチャンスが、カップに蹴られた。「プッシュアウトしてしまった。単純なミス。そこはしっかり消化できた」。すぐに目の前の一打に気持ちを向けた。４番パー３でピン左１メートルにからめて２つ目のバーディー。７番では４メートルを決めきった。３つ伸ばして折り返したが、後半は伸び悩んだ。

「４日間でミスもあるし、反省点もあるけど、すごく調子を崩して終わったという感じでもない。自分の期待というか、収穫量はもうちょっと多い予定だったけど、それでも収穫はしっかりあった」。メキシコでの前戦から投入したミニドライバーに関しても「日に日に信頼が増している」と口にした。最終日は３番ユーティリティーを抜き、アイアン型の２番ユーティリティー（ロフト角１６度）を入れるなど変化も取り入れた。

１年前の和合で「もっと成長して戻ってきたい」と誓ったことを、石川自身もよく覚えている。「去年から丸一年、３６５日、飛距離に関してはこだわってきた。毎日コツコツと素振りや、練習を続けてきた」。ボール初速は、この１年で４メートル毎秒は上がっているという。

コーンフェリーツアーは３週間のオープンウィークを挟み、１４日開幕の「コロニアルライフ・チャリティークラシック」（サウスカロライナ州）から再開する。「シーズン序盤はちょっとつまずいてしまったけど、本当に少しずつゲームは良くなってきている。そのなかで油断もせず、またコツコツと着実に、一歩一歩成長していけるように。基本的にずっと正念場だとは思うけど、それも自分を成長させてくれると思うので楽しみにしている」。石川は再び海を渡り、サバイバルに身を置く。（高木 恵）