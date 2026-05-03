Chapon新作セット登場♡気持ちを整える香りのバスタイム習慣

忙しい毎日を過ごす女性にこそ注目してほしい、癒やしの新作セットが登場しました。天然精油100％の高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」から、くらしの悩みコレクション新セット「気持ちのきりかえ」が発売。仕事のモヤモヤや人間関係の疲れを引きずってしまう夜に、香りの力で心をやさしく整えてくれる4本入りセットです。2026年5月より公式オンラインストアで販売中です。

気持ちを整えるための4つの香り

「気持ちのきりかえ」セットは、その日の心の状態に合わせて選べる4種類の香りをラインナップ。セット価格は4本入り4,980円（税込）です。

幸せの秘密



ラベンダーの穏やかな香りに、サンダルウッドの甘く落ち着いたぬくもりを重ねた一本。考えごとを手放したい夜にぴったりです。

晴れ晴れタイム



タイム、レモングラス、ローズマリー、ヒノキを同量ブレンド。すっきりとしたハーブの清涼感で、気分をシャキッと切り替えたい時におすすめ。

ほっこりシトラス



ライムの爽やかさとマンダリンのやさしい甘さに、サイプレスとパインのウッディ感をプラス。張りつめた気持ちをゆるめてくれます。

優しいひととき



ゼラニウムを中心としたフローラルノート。やわらかな花の香りに包まれながら、穏やかな眠りへと誘います。

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お風呂時間をリセットタイムに

湯船に入浴剤を溶かした瞬間、天然精油ならではの豊かな香りがふわりと広がり、深呼吸したくなるような空間に。お風呂は体を温めるだけでなく、心を整える大切な時間へと変わります。

その日の疲れ方や気分によって香りを選ぶことで、気持ちのスイッチも自然に切り替わるはず。香りを選ぶひとときさえ、自分をいたわるセルフケア時間になります♡

くらしの悩みに寄り添うコレクション

Chaponの「くらしの悩みコレクション」は、お客様2,000人の声をもとに誕生したシリーズ。

「整える / RESET」「満たす / RECHARGE」「いたわる / REPAIR」「ほどく / UNWIND」の4ラインで構成され、日々の悩みに寄り添う香りを提案しています。

今回の「気持ちのきりかえ」は、その中から“気持ちを切り替えたい夜”におすすめの4本をセレクトした特別セット。忙しく頑張る女性の毎日にそっと寄り添ってくれます。

頑張った夜に香りのご褒美を

頭ではわかっていても、心が追いつかない夜は誰にでもあるもの。そんな時こそ、Chaponの香り豊かなバスタイムで、自分をやさしくリセットしてみませんか。

4つの香りから今の気分に合う一本を選ぶだけで、いつものお風呂時間が特別な癒やし時間に変わります♪頑張る毎日に、小さなご褒美を取り入れてみてください。