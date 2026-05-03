「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキング！ 2位「豊田市」を抑えた1位は？【2026年調査】
進学や就職による引っ越しで他県からの転入者が増える春は、新しい土地の名前や響きに新鮮な魅力を感じる瞬間が多いものです。街ゆく車のナンバーを目にするたび、その土地の風景やステータスに思いを馳せ、特別な「響き」を持つ地名に憧れを抱く人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「車が好きなので豊田ナンバー憧れるから」（20代男性／福岡県）、「愛知県の工業地帯としても有名な自動車メーカーのトヨタがある市だから」（20代女性／京都府）、「車といえばTOYOTAだから」（40代女性／長野県）といったコメントがありました。
回答者からは、「シャチホコ、名古屋城のデザインは煌びやかなイメージがあり絵だけでもつたわりそう」（40代女性／高知県）、「聞いた事のある市で確か都心部だったと思うので」（20代女性／神奈川県）、「中部地方の経済・商業の中心都市で、洗練された街並みや高級住宅街も多く、都会的で上品なイメージがあるため」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊田市／37票2位は、世界に冠たる「トヨタ自動車」の本拠地として知られる豊田市です。かつては挙母（ころも）市と呼ばれていましたが、企業の発展とともに市名が変更された経緯を持ちます。豊田スタジアムや香嵐渓といった紅葉の名所もあり、産業と自然が共生するブランド力の高い地名として支持を集めています。
回答者からは、「車が好きなので豊田ナンバー憧れるから」（20代男性／福岡県）、「愛知県の工業地帯としても有名な自動車メーカーのトヨタがある市だから」（20代女性／京都府）、「車といえばTOYOTAだから」（40代女性／長野県）といったコメントがありました。
1位：名古屋市／110票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、中部地方の中心的都市である名古屋市です。名古屋城の金のシャチホコに象徴される華やかなイメージや、「尾張名古屋は城でもつ」と謳われる歴史的背景が魅力。都会的で洗練された印象があり、全国的な知名度も抜群なことから、ナンバープレートとして誇らしいと感じる人が多いようです。
回答者からは、「シャチホコ、名古屋城のデザインは煌びやかなイメージがあり絵だけでもつたわりそう」（40代女性／高知県）、「聞いた事のある市で確か都心部だったと思うので」（20代女性／神奈川県）、「中部地方の経済・商業の中心都市で、洗練された街並みや高級住宅街も多く、都会的で上品なイメージがあるため」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)