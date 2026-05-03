◇ラグビー リーグワン第１７節 横浜―相模原（３日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン（ＲＳ）１０位の横浜は、同１１位の相模原に３１―２２で勝利。勝ち点を３０に伸ばし、下位２チームによる入れ替え戦を回避することが決まった。勝ち点１９の相模原は、勝てば入れ替え戦圏脱出の可能性もあったが、横浜との直接対決に敗れて１１位以下となった。

先制は横浜。前半２分、キックオフから敵陣に蹴ったボールを再獲得し、つないでＣＴＢクリエルの突破からトライ。同５分には右サイドを崩し、ＷＴＢ石田吉平が２２メートルライン外から走りきって追加点。キックも決まり１４―０とする。同１２分、横浜は敵陣での６次攻撃から、ＷＴＢタカヤワのトライで３連続得点。序盤ペースを握る。

相模原の反撃は前半３０分。敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、トライライン際の攻防からロックのエピネリがねじ込んでトライ。５点を返す。セットプレーでプレッシャーをかける相模原は同３９分、敵陣左サイドのラインアウトから右へ展開し、大外のＷＴＢナコに渡ってトライ。連続トライで１０―２１とし、前半を折り返した。

後半最初の得点は相模原。敵陣２２メートル内で相手が蹴ったボールを捕ると、トライエリアへ走り込んだＣＴＢローレンスが倒されながらトライ。キックも決まり１７―２１と迫る。横浜は同３０分、ＳＯ武藤ゆらぎが右中間のＰＧを沈めて２４―１７。同３２分には、敵陣２２メートルソチから途中出場のＢＫアウムアが守りを突破して値千金のトライ。横浜が３１―１７と突き放す。

後半３７分に相模原にトライを許したが、後半の勝負所で得点を重ねた横浜がリード守って逃げ切り、３１―２２で今季６勝目（１１敗）。敗れれば入れ替え戦圏内争いの危機だったが、何とか脱した。