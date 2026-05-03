関東学生陸上競技連盟は３日、全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会（５月４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）に出場する２０校の出場メンバーを発表した。各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦出場権を獲得する。

今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの切符を争う。

最終組には、ケニア人留学生を中心に好選手が多く登録された。持ちタイムトップの日大は、１万メートル日本学生歴代３位（２７分２０秒０５）のシャドラック・キップケメイ（４年）、同３位の山梨学院大は関東学生対校１部ハーフマラソン４連覇のブライアン・キピエゴ（４年）、同８位の東京国際大は１万メートル日本学生記録（２７分６秒８８）を持つリチャード・エティーリ（４年）を投入。１万メートル日本歴代７位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ東農大の前田和摩（４年）も最終組に登録された。２７分台のハイレベルな戦いが期待される。

昨年の選考会で次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した東洋大は昨年の選考会で最終組に出場した松井海斗（３年）と内堀勇（３年）をそろって第２組に起用。最終組は宮崎優（３年）と迎暖人（むかえ・はると、３年）に託す。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

全日本大学駅伝関東選考会の出場校と申し込み記録（有効期間内の１万メートル公認記録の上位８人の合計）は以下の通り。

＜１＞日大 ３時間４８分３１秒５２

＜２＞法大 ３時間５０分３２秒９５

＜３＞山梨学院大 ３時間５０分４６秒１７

＜４＞中央学院大 ３時間５１分１５秒３８

＜５＞城西大 ３時間５１分２８秒６２

＜６＞東洋大 ３時間５１分３６秒５６

＜７＞大東大 ３時間５１分４６秒８９

＜８＞東京国際大 ３時間５１分５５秒９１

＜９＞駿河台大 ３時間５２分 １秒９８

＜１０＞神奈川大 ３時間５２分１５秒８４

＜１１＞日体大 ３時間５２分２８秒５９

＜１２＞専大 ３時間５２分３７秒５５

＜１３＞国士舘大 ３時間５２分４１秒６８

＜１４＞東農大 ３時間５３分３２秒６０

＜１５＞明大 ３時間５３分５９秒００

＜１６＞東海大 ３時間５４分１４秒３３

＜１７＞立大 ３時間５４分２０秒７８

＜１８＞拓大 ３時間５４分５３秒２６

＜１９＞流通経大 ３時間５５分１０秒０７

＜２０＞芝浦工大 ３時間５５分１２秒７５