乃木坂46一ノ瀬美空、ほっそり美脚際立つジャケットコーデ披露「ビジュが良すぎる」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】乃木坂46の一ノ瀬美空が5月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂メン「ビジュが良すぎる」美脚ショット
一ノ瀬は「いつもたくさんの愛をありがとう」「宝物がまた増えた！！」とつづり、イベントのオフショットを投稿。大きなリボンが目を引く白のブラウスにグレーのジャケット、ミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚のラインが際立っている。
また、ファンから贈られた大量のプレゼントや華やかなフラワースタンドに囲まれ、笑顔を見せる姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ミニスカ似合ってて最高」「今日もビジュが良すぎる」「推しててよかった」「笑顔が輝いてる」「いつも幸せな気持ちにしてくれてありがとう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂メン「ビジュが良すぎる」美脚ショット
◆一ノ瀬美空、美脚輝くイベントオフショット公開
一ノ瀬は「いつもたくさんの愛をありがとう」「宝物がまた増えた！！」とつづり、イベントのオフショットを投稿。大きなリボンが目を引く白のブラウスにグレーのジャケット、ミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚のラインが際立っている。
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ミニスカ似合ってて最高」「今日もビジュが良すぎる」「推しててよかった」「笑顔が輝いてる」「いつも幸せな気持ちにしてくれてありがとう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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