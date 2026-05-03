美人YouTuber、美肌輝くノースリーブ姿 ヘアカラーの色落ち報告も「お肌も髪もツヤツヤ」「美人すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/03】YouTuber・さくらが5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開した。
【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア
4月26日の投稿でハイトーンカラーにヘアチェンジしたことを報告していたさくらは、「さっそく色落ちしてキタァ 明るくて可愛い」とつづり、公園のベンチに座るプライベートショットを投稿。黒のキャミソールの上に羽織ったパーカーから肩をのぞかせた姿で、美しい腕とつややかな肌が際立っており、肩にかかった栗色のウェーブヘアが輝いている。
この投稿は「お肌も髪もツヤツヤ」「美人すぎる」「公園でのショットが絵になる」「髪色めちゃくちゃステキ」「お人形みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア
◆さくら、ノースリコーデで美肌輝く
4月26日の投稿でハイトーンカラーにヘアチェンジしたことを報告していたさくらは、「さっそく色落ちしてキタァ 明るくて可愛い」とつづり、公園のベンチに座るプライベートショットを投稿。黒のキャミソールの上に羽織ったパーカーから肩をのぞかせた姿で、美しい腕とつややかな肌が際立っており、肩にかかった栗色のウェーブヘアが輝いている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿は「お肌も髪もツヤツヤ」「美人すぎる」「公園でのショットが絵になる」「髪色めちゃくちゃステキ」「お人形みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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