さくら（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/03】YouTuber・さくらが5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のプライベートショットを公開した。

【写真】20歳美人YouTuber「可愛さ増してる」透明感溢れる新ヘア

◆さくら、ノースリコーデで美肌輝く


4月26日の投稿でハイトーンカラーにヘアチェンジしたことを報告していたさくらは、「さっそく色落ちしてキタァ 明るくて可愛い」とつづり、公園のベンチに座るプライベートショットを投稿。黒のキャミソールの上に羽織ったパーカーから肩をのぞかせた姿で、美しい腕とつややかな肌が際立っており、肩にかかった栗色のウェーブヘアが輝いている。

◆さくらの投稿に反響


この投稿は「お肌も髪もツヤツヤ」「美人すぎる」「公園でのショットが絵になる」「髪色めちゃくちゃステキ」「お人形みたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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